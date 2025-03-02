«Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» в матче КХЛ

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный одноимённый клуб принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Гости дважды забили в первом периоде. Отличились Александр Радулов и Егор Сурин. Во второй двадцатиминутке Артур Каюмов упрочил преимущество ярославцев. Хозяева отквитали одну шайбу после точного броска Андрея Никонова. В заключительном отрезке матча команды обменялись голами. Словацкий форвард Рихард Паник забросил четвёртую шайбу «Локомотив». У сочинцев забитым голом отметился Амир Гараев.
После этого матча в активе «Локомотива» стало 91 очко. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Сочи» замыкает таблицу на Западе, набрав 44 очка.
- 2 марта 2025
-
19:15
-
19:05
-
18:23
-
18:05
-
17:58
-
17:46
-
17:35
-
17:25
-
17:16
-
17:09
-
17:01
-
16:52
-
16:44
-
16:27
-
16:14
-
15:58
-
15:54
-
15:40
-
15:17
-
14:51
-
14:26
-
14:20
-
14:12
-
13:50
-
13:20
-
13:07
-
12:40
-
12:30
-
12:17
-
12:05
-
11:40
-
11:20
-
10:50
-
10:25
-
10:05