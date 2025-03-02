«Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» в матче КХЛ

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный одноимённый клуб принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Гости дважды забили в первом периоде. Отличились Александр Радулов и Егор Сурин. Во второй двадцатиминутке Артур Каюмов упрочил преимущество ярославцев. Хозяева отквитали одну шайбу после точного броска Андрея Никонова. В заключительном отрезке матча команды обменялись голами. Словацкий форвард Рихард Паник забросил четвёртую шайбу «Локомотив». У сочинцев забитым голом отметился Амир Гараев.

После этого матча в активе «Локомотива» стало 91 очко. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Сочи» замыкает таблицу на Западе, набрав 44 очка.