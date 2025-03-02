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Сочи — Локомотив, результат матча 2 марта, счет 2:4, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» в матче КХЛ
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В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный одноимённый клуб принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Елесин) – 01:22 (5x5)     0:2 Сурин (Паник) – 04:27 (5x5)     0:3 Каюмов (Берёзкин) – 33:10 (5x5)     1:3 Никонов (Швырёв) – 33:45 (5x5)     1:4 Паник (Гернат) – 39:59 (5x4)     2:4 Гараев (Мачулин) – 47:19 (5x5)    

Гости дважды забили в первом периоде. Отличились Александр Радулов и Егор Сурин. Во второй двадцатиминутке Артур Каюмов упрочил преимущество ярославцев. Хозяева отквитали одну шайбу после точного броска Андрея Никонова. В заключительном отрезке матча команды обменялись голами. Словацкий форвард Рихард Паник забросил четвёртую шайбу «Локомотив». У сочинцев забитым голом отметился Амир Гараев.

После этого матча в активе «Локомотива» стало 91 очко. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Сочи» замыкает таблицу на Западе, набрав 44 очка.

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