«Главное, чтобы ещё одного спада не было». Галимов — о победе «Ак Барса» над «Сибирью»

Форвард «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал победу над «Сибирью» (6:3) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025, в котором он сделал хет-трик.
– Матч получился нервозным?
– Всем нужны очки, поэтому команды немного перестраховывались. Главное, что мы сегодня выиграли.
– Можно ли сказать, что это была игра уровня плей-офф?
– Уже перед концовкой регулярки все стали играть так, как будут делать это в плей-офф, поэтому сейчас тяжело действовать против любого соперника.
– «Ак Барс» выходит из спада?
– Главное, чтобы ещё одного спада не было.
– В каком компоненте лично вы прибавили в этом сезоне?
– Тут лучше уточнить у тренерского штаба.
– У вас второй хет-трик в сезоне. Была какая-то особенная подготовка летом?
– Нет, всё было в рабочем режиме, готовился сам, — приводит слова Галимова официальный сайт «Ак Барса».
Галимов является лучшим снайпером «Ак Барса» с 33 голами в 61 матче. Это второй хет-трик форварда в текущем сезоне.
- 2 марта 2025
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