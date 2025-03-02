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«Главное, чтобы ещё одного спада не было». Галимов — о победе «Ак Барса» над «Сибирью»

«Главное, чтобы ещё одного спада не было». Галимов — о победе «Ак Барса» над «Сибирью»
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Форвард «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал победу над «Сибирью» (6:3) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025, в котором он сделал хет-трик.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 10:23 (5x4)     1:1 Коршков (Пустозёров, Лямкин) – 14:49 (5x4)     1:2 Галимов (Яшкин, Барабанов) – 16:57 (5x4)     1:3 О'Делл (Марченко, Пустозёров) – 29:56 (5x5)     2:3 Андреофф (Бек, Аланов) – 37:36 (5x5)     2:4 Галимов (Семёнов) – 40:48 (5x5)     3:4 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 44:35 (5x4)     3:5 Галимов – 47:57 (4x5)     3:6 Барабанов – 59:49 (en)    

– Матч получился нервозным?
– Всем нужны очки, поэтому команды немного перестраховывались. Главное, что мы сегодня выиграли.

– Можно ли сказать, что это была игра уровня плей-офф?
– Уже перед концовкой регулярки все стали играть так, как будут делать это в плей-офф, поэтому сейчас тяжело действовать против любого соперника.

– «Ак Барс» выходит из спада?
– Главное, чтобы ещё одного спада не было.

– В каком компоненте лично вы прибавили в этом сезоне?
– Тут лучше уточнить у тренерского штаба.

– У вас второй хет-трик в сезоне. Была какая-то особенная подготовка летом?
– Нет, всё было в рабочем режиме, готовился сам, — приводит слова Галимова официальный сайт «Ак Барса».

Галимов является лучшим снайпером «Ак Барса» с 33 голами в 61 матче. Это второй хет-трик форварда в текущем сезоне.

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