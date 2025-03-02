«Главное, чтобы ещё одного спада не было». Галимов — о победе «Ак Барса» над «Сибирью»

Форвард «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал победу над «Сибирью» (6:3) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025, в котором он сделал хет-трик.

– Матч получился нервозным?

– Всем нужны очки, поэтому команды немного перестраховывались. Главное, что мы сегодня выиграли.

– Можно ли сказать, что это была игра уровня плей-офф?

– Уже перед концовкой регулярки все стали играть так, как будут делать это в плей-офф, поэтому сейчас тяжело действовать против любого соперника.

– «Ак Барс» выходит из спада?

– Главное, чтобы ещё одного спада не было.

– В каком компоненте лично вы прибавили в этом сезоне?

– Тут лучше уточнить у тренерского штаба.

– У вас второй хет-трик в сезоне. Была какая-то особенная подготовка летом?

– Нет, всё было в рабочем режиме, готовился сам, — приводит слова Галимова официальный сайт «Ак Барса».

Галимов является лучшим снайпером «Ак Барса» с 33 голами в 61 матче. Это второй хет-трик форварда в текущем сезоне.