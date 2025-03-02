Антон Бурдасов провёл 800-й матч в КХЛ
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Нападающий казахстанского «Барыса» Антон Бурдасов в выездном матче с «Трактором» (0:8) провёл свою 800-ю игру в Континентальной хоккейной лиге. Стоит отметить, что свою карьеру форвард начинал в челябинском клубе.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
8 : 0
Барыс
Астана
1:0 Кравцов (Светлаков) – 03:46 (5x5) 2:0 Дер-Аргучинцев (Дронов, Робинсон) – 05:38 (5x5) 3:0 Кравцов (Шабанов) – 17:30 (5x4) 4:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков) – 19:29 (5x5) 5:0 Кадейкин (Шабанов) – 21:45 (5x5) 6:0 Шабанов (Кадейкин, Коромыслов) – 34:40 (5x5) 7:0 Кадейкин (Шабанов, Коростелёв) – 41:23 (5x5) 8:0 Кадейкин (Шабанов) – 59:26 (5x5)
Все матчи Антона Бурдасова в КХЛ:
- «Трактор» (Челябинск) — 227 матчей (2009-2012, 2023-2024);
- СКА (Санкт-Петербург) — 341 (2013-2016, 2019-2022);
- «Авангард» (Омск) — 73 (2016-2017);
- ЦСКА (Москва) — 12 (2017/2018);
- «Салават Юлаев» (Уфа) — 95 (2017- 2019);
- «Барыс» (Астана, Казахстан) — 52.
В этом сезоне КХЛ 33-летний Бурдасов провёл за «Барыс» 52 матча, забросил 12 шайб и отдал пять результативных передач.
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