Антон Бурдасов провёл 800-й матч в КХЛ

Нападающий казахстанского «Барыса» Антон Бурдасов в выездном матче с «Трактором» (0:8) провёл свою 800-ю игру в Континентальной хоккейной лиге. Стоит отметить, что свою карьеру форвард начинал в челябинском клубе.

Все матчи Антона Бурдасова в КХЛ:

«Трактор» (Челябинск) — 227 матчей (2009-2012, 2023-2024);

СКА (Санкт-Петербург) — 341 (2013-2016, 2019-2022);

«Авангард» (Омск) — 73 (2016-2017);

ЦСКА (Москва) — 12 (2017/2018);

«Салават Юлаев» (Уфа) — 95 (2017- 2019);

«Барыс» (Астана, Казахстан) — 52.

В этом сезоне КХЛ 33-летний Бурдасов провёл за «Барыс» 52 матча, забросил 12 шайб и отдал пять результативных передач.