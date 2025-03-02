«Авангард» в гостях обыграл «Спартак», одержав восьмую победу подряд
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В Москве прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Спартак» и омский «Авангард». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Буше (Мартынов) – 01:02 (5x5) 0:2 Гуляев (Прохоркин) – 29:56 (5x5) 0:3 Соловьёв (Якупов) – 31:40 (5x5) 0:4 Окулов (Фьоре, Каблуков) – 37:47 (5x5) 1:4 Лукьянцев (Миронов, Мальцев) – 43:42 (5x5) 1:5 Грант (Прохоркин, Буше) – 51:58 (5x5)
В первых двух периодах гости забросили четыре безответные шайбы. Отличились Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьёв и Константин Окулов. Сергей Лукьянцев в начале третьего периода забросил единственную шайбу «Спартака» в этом матче. После чего канадский защитник гостей Алекс Грант поставил победную точку в игре — 5:1.
После этого матча «Авангард» набрал 74 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб одержал восемь побед подряд. «Спартак» находится на четвёртой строчке Западной конференции с 76 очками в активе.
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