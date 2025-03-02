«Авангард» в гостях обыграл «Спартак», одержав восьмую победу подряд

В Москве прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Спартак» и омский «Авангард». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В первых двух периодах гости забросили четыре безответные шайбы. Отличились Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьёв и Константин Окулов. Сергей Лукьянцев в начале третьего периода забросил единственную шайбу «Спартака» в этом матче. После чего канадский защитник гостей Алекс Грант поставил победную точку в игре — 5:1.

После этого матча «Авангард» набрал 74 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб одержал восемь побед подряд. «Спартак» находится на четвёртой строчке Западной конференции с 76 очками в активе.