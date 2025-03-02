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Минское «Динамо» победило СКА и продлило победную серию в КХЛ до шести матчей

В Минске (Беларусь) закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

В первом периоде хозяева дважды реализовали большинство. Отличились Крис Тирни и Вадим Шипачёв. Во второй двадцатиминутке форвард питерцев Марат Хайруллин отквитал одну шайбу. В заключительном отрезке матча зрители голов не увидели.

Это шестая подряд победа минчан в регулярном чемпионате. Команда набрала 75 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА потерпел четвёртое поражение подряд и с 71 очком находится на седьмой строчке Запада.