«Выходить без желания — наша большая проблема». Жамнов — о крупном поражении «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги домашнего матча с «Авангардом» в рамках КХЛ, в котором московская команда проиграла со счётом 1:5.

«У нас по физическому состоянию всё нормально, но выходить и играть без желания – это большая проблема. Пока не знаю, почему так происходит. Нельзя так безвольно выходить, когда приходят полные трибуны. Надо проявлять уважение к ним. Предупреждали ребят, что «Авангард» на ходу, нужно будет биться, выигрывать борьбу. Всё, что говорили, то и произошло. Это командный вид спорта, но от каждого игрока зависит результат. И когда полкоманды не играют так, как должны, то очень тяжело побеждать», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.