«Выходить без желания — наша большая проблема». Жамнов — о крупном поражении «Спартака»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги домашнего матча с «Авангардом» в рамках КХЛ, в котором московская команда проиграла со счётом 1:5.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Буше (Мартынов) – 01:02 (5x5) 0:2 Гуляев (Прохоркин) – 29:56 (5x5) 0:3 Соловьёв (Якупов) – 31:40 (5x5) 0:4 Окулов (Фьоре, Каблуков) – 37:47 (5x5) 1:4 Лукьянцев (Миронов, Мальцев) – 43:42 (5x5) 1:5 Грант (Прохоркин, Буше) – 51:58 (5x5)
«У нас по физическому состоянию всё нормально, но выходить и играть без желания – это большая проблема. Пока не знаю, почему так происходит. Нельзя так безвольно выходить, когда приходят полные трибуны. Надо проявлять уважение к ним. Предупреждали ребят, что «Авангард» на ходу, нужно будет биться, выигрывать борьбу. Всё, что говорили, то и произошло. Это командный вид спорта, но от каждого игрока зависит результат. И когда полкоманды не играют так, как должны, то очень тяжело побеждать», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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