Богдан Киселевич сыграл 800-й матч в Континентальной хоккейной лиге

Защитник ярославского «Локомотива» Богдан Киселевич в выездном матче с «Сочи» (4:2) провёл свою 800-ю игру в Континентальной хоккейной лиге.

Все клубы Богдана Киселевича в КХЛ:

«Северсталь» (Череповец) — 225 игр;

ЦСКА (Москва) — 437;

«Авангард» (Омск) — 102;

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — 25;

«Локомотив» (Ярославль) — 11.

Всего за свою карьеру в 800 проведённых матчах в КХЛ Киселевич набрал 204 (34+170) очка. В этом сезоне 35-летний хоккеист провёл 36 матчей и набрал 6 (0+6) очков.

Киселевич в составе сборной России стал олимпийским чемпионом Игр-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея). Также он является двукратным чемпионом России (2015, 2020).