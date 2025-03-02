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Богдан Киселевич сыграл 800-й матч в Континентальной хоккейной лиге

Богдан Киселевич сыграл 800-й матч в Континентальной хоккейной лиге
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Защитник ярославского «Локомотива» Богдан Киселевич в выездном матче с «Сочи» (4:2) провёл свою 800-ю игру в Континентальной хоккейной лиге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Елесин) – 01:22 (5x5)     0:2 Сурин (Паник) – 04:27 (5x5)     0:3 Каюмов (Берёзкин) – 33:10 (5x5)     1:3 Никонов (Швырёв) – 33:45 (5x5)     1:4 Паник (Гернат) – 39:59 (5x4)     2:4 Гараев (Мачулин) – 47:19 (5x5)    

Все клубы Богдана Киселевича в КХЛ:

  • «Северсталь» (Череповец) — 225 игр;
  • ЦСКА (Москва)  — 437;
  • «Авангард» (Омск) — 102;
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 25;
  • «Локомотив» (Ярославль) — 11.

Всего за свою карьеру в 800 проведённых матчах в КХЛ Киселевич набрал 204 (34+170) очка. В этом сезоне 35-летний хоккеист провёл 36 матчей и набрал 6 (0+6) очков.

Киселевич в составе сборной России стал олимпийским чемпионом Игр-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея). Также он является двукратным чемпионом России (2015, 2020).

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