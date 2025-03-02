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Жамнов — о снятии с игры лидеров «Спартака»: в спорте нельзя, как на массовом катании

Жамнов — о снятии с игры лидеров «Спартака»: в спорте нельзя, как на массовом катании
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о ситуации с форвардами Николаем Голдобиным и Иваном Морозовым, которых снял с игры перед третьим периодом домашнего матча с «Авангардом» (1:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Буше (Мартынов) – 01:02 (5x5)     0:2 Гуляев (Прохоркин) – 29:56 (5x5)     0:3 Соловьёв (Якупов) – 31:40 (5x5)     0:4 Окулов (Фьоре, Каблуков) – 37:47 (5x5)     1:4 Лукьянцев (Миронов, Мальцев) – 43:42 (5x5)     1:5 Грант (Прохоркин, Буше) – 51:58 (5x5)    

«Конечно, беспокоят проблемы с Голдобиным и Морозовым. Но это спорт, здесь надо работать, а не кататься, как на массовом катании. Были сегодня ещё ребята, которых нужно было посадить, но доигрывать в 10 человек тяжело. В третьем периоде менялось много разных сочетаний. Если бы была подлиннее лавка, то многие бы сидели. Насколько эффективна такая мера? Посмотрим, время покажет. Загидулина смотрят врачи, завтра будет понятно. Микротравма, но пока непонятно, насколько он выбыл», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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