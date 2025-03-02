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Ги Буше прокомментировал крупную гостевую победу «Авангарда» над «Спартаком»

Ги Буше прокомментировал крупную гостевую победу «Авангарда» над «Спартаком»
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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше подвёл итоги выездного матча с московским «Спартаком» (5:1) в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Буше (Мартынов) – 01:02 (5x5)     0:2 Гуляев (Прохоркин) – 29:56 (5x5)     0:3 Соловьёв (Якупов) – 31:40 (5x5)     0:4 Окулов (Фьоре, Каблуков) – 37:47 (5x5)     1:4 Лукьянцев (Миронов, Мальцев) – 43:42 (5x5)     1:5 Грант (Прохоркин, Буше) – 51:58 (5x5)    

«Мы знали, что сегодня встречаемся с очень сильным соперником, плюс они играли дома. Это одни из лидеров лиги, прекрасно действующие в нападении. Так что мы понимали, что нам придётся здорово защищаться, чтобы добиться успеха, на протяжении всех 60 минут. Считаю, что мы весь матч играли сильно и уверенно», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» набрал 74 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб одержал восемь побед подряд. «Спартак» находится на четвёртой строчке Западной конференции с 76 очками в активе.

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