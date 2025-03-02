Ги Буше прокомментировал крупную гостевую победу «Авангарда» над «Спартаком»

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше подвёл итоги выездного матча с московским «Спартаком» (5:1) в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025.

«Мы знали, что сегодня встречаемся с очень сильным соперником, плюс они играли дома. Это одни из лидеров лиги, прекрасно действующие в нападении. Так что мы понимали, что нам придётся здорово защищаться, чтобы добиться успеха, на протяжении всех 60 минут. Считаю, что мы весь матч играли сильно и уверенно», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» набрал 74 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб одержал восемь побед подряд. «Спартак» находится на четвёртой строчке Западной конференции с 76 очками в активе.