Ги Буше объяснил отсутствие Маклауда в третьем периоде матча «Авангарда» со «Спартаком»

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше рассказал, почему нападающий Майкл Маклауд не выходил на лёд в третьем периоде гостевого матча с московским «Спартаком» (5:1) в КХЛ-2024/2025.

«Маклауд пропустил третий период не из-за проблем с плечом, там что-то другое. Решили перестраховаться, счёт позволял. Будем надеяться, что завтра уже появится какое-то чёткое понимание», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

27-летний Маклауд в сезоне-2024/2025 провёл за «Авангард» 16 игр в КХЛ и набрал 11 (3+8) очков. Также на его счету в этом сезоне 16 матчей за «Барыс», в которых он забросил три шайбы и сделал столько же голевых передач.