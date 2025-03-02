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Ги Буше объяснил отсутствие Маклауда в третьем периоде матча «Авангарда» со «Спартаком»

Ги Буше объяснил отсутствие Маклауда в третьем периоде матча «Авангарда» со «Спартаком»
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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше рассказал, почему нападающий Майкл Маклауд не выходил на лёд в третьем периоде гостевого матча с московским «Спартаком» (5:1) в КХЛ-2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Буше (Мартынов) – 01:02 (5x5)     0:2 Гуляев (Прохоркин) – 29:56 (5x5)     0:3 Соловьёв (Якупов) – 31:40 (5x5)     0:4 Окулов (Фьоре, Каблуков) – 37:47 (5x5)     1:4 Лукьянцев (Миронов, Мальцев) – 43:42 (5x5)     1:5 Грант (Прохоркин, Буше) – 51:58 (5x5)    

«Маклауд пропустил третий период не из-за проблем с плечом, там что-то другое. Решили перестраховаться, счёт позволял. Будем надеяться, что завтра уже появится какое-то чёткое понимание», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

27-летний Маклауд в сезоне-2024/2025 провёл за «Авангард» 16 игр в КХЛ и набрал 11 (3+8) очков. Также на его счету в этом сезоне 16 матчей за «Барыс», в которых он забросил три шайбы и сделал столько же голевых передач.

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