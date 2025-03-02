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Роман Ротенберг прокомментировал четвёртое поражение СКА подряд

Роман Ротенберг прокомментировал четвёртое поражение СКА подряд
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги выездного матча с минским «Динамо» (1:2) в КХЛ-2024/2025, в котором питерская команда потерпела четвёртое поражение подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Тирни (Пинчук, Горбунов) – 03:07 (5x4)     2:0 Шипачёв (Стась, Волков) – 05:27 (5x4)     2:1 Хайруллин (Демидов, Воробьёв) – 36:44 (5x5)    

— Соперник сейчас – лучшая команда в лиге. На фоне Минска увидели, как мы готовы по скоростям, по самоотдаче. Игра была уровня плей-офф, все бились. Мы выиграли второй период, добавляли по ходу игры, в третьем периоде соперник здорово сыграл в обороне, плотно, и нам не удалось развить успех. Нужно улучшить детали.

«Динамо» — сильная команда с сильными канадцами, усиленная сборная Беларуси. Думаю, они ещё не раз обыграют другие команды КХЛ. Но у нас в серии 1-2, Минск ведёт, у нас ещё есть возможность сравнять счёт в следующей игре. Уверен, у наших ребят есть профессиональное самолюбие, и они готовы взять реванш в следующей игре с Минском.

— В последних матчах мало пропускаете, но больше двух не забрасываете. Как будете решать эту проблему?
— Если посмотрите моменты, которые мы создали в третьем периоде… Нужно отметить игру Демченко и игру Минска в обороне, они ловили всё на себя. Будем тренировать. Уже внедрили новые упражнения, за счёт непредсказуемых действий в атаке будем больше забивать. Но самое главное, у нас есть хорошие моменты, нужно просто их реализовать.

— В последнее время часто СКА начинает очень вяло, почему?
— Игру в первом периоде улучшили. Если взять последние 10 матчей, мы проиграли первый период только сегодня и «Спартаку». В остальных матчах либо выиграли, либо ровный счёт.

— Четвёртое поражение подряд, но виден ли свет в конце тоннеля?
— Команда готовится к плей-офф. По содержанию игры матчи с московским и минским «Динамо» — лучшие, но нужно добиться и результата. Мы к этому стремимся. Мы сегодня проиграли в меньшинстве, а «пять на пять» выиграли 1:0, и против такого сильного соперника. Минск по движению всех переиграл, у них шестая победа подряд. ЦСКА переиграли полностью, «Спартак» тоже по движению переиграли. Хорошие сборы провели, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА с 71 очком находится на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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