Р. Ротенберг — об удалениях Педана и Сапего: серьёзно подвели СКА, это не командная работа

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подверг критике защитников Андрея Педана и Сергея Сапего за удаления в начале матча с минским «Динамо» (1:2) в КХЛ-2024/2025. Оба удаления закончились голами в ворота питерской команды.

«Не могу упрекнуть ни одного игрока, только два удаления в начале первого периода, это не командная работа, эти ребята серьёзно подвели команду. Надо улучшить игру в меньшинстве, сделаем выводы по игрокам, кто достоин играть в меньшинстве», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА с 71 очком находится на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.