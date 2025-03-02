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Р. Ротенберг — об удалениях Педана и Сапего: серьёзно подвели СКА, это не командная работа

Р. Ротенберг — об удалениях Педана и Сапего: серьёзно подвели СКА, это не командная работа
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подверг критике защитников Андрея Педана и Сергея Сапего за удаления в начале матча с минским «Динамо» (1:2) в КХЛ-2024/2025. Оба удаления закончились голами в ворота питерской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Тирни (Пинчук, Горбунов) – 03:07 (5x4)     2:0 Шипачёв (Стась, Волков) – 05:27 (5x4)     2:1 Хайруллин (Демидов, Воробьёв) – 36:44 (5x5)    

«Не могу упрекнуть ни одного игрока, только два удаления в начале первого периода, это не командная работа, эти ребята серьёзно подвели команду. Надо улучшить игру в меньшинстве, сделаем выводы по игрокам, кто достоин играть в меньшинстве», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА с 71 очком находится на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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