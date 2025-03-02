Р. Ротенберг: Плешков не играл, потому что в него въехал Комтуа. Надеюсь, скоро выйдет

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном начале плей-офф в нижней части сетки Западной конференции. Сегодня, 2 марта, СКА на выезде уступил минскому «Динамо» — 1:2.

— Бытует мнение, что команды, которые ставят высокие задачи в плей-офф, сейчас немного сбавляют темп. Можно ли то же самое сказать про СКА? Вы можете начать плей-офф на выезде, вас это пугает?

— Мы ещё можем забрать 14 очков за семь матчей. Давайте шаг за шагом смотреть. По содержанию, по обороне, тактически – улучшили, играем самоотверженно. Есть детали, ну как можно удаляться в начале игры два раза, четыре минуты играть в меньшинстве? В прошлом матче пять минут в меньшинстве играли.

Плешков сегодня не играл, потому что в него въехал Комтуа. Сегодня такая же ситуация была, судьи здорово отработали, никаких вопросов. У нас в лиге много травм вратарей, это серьёзные истории, вспомните Фукале в плей-офф. То, что дают удаления, значит, нападающие в лиге не будут специально травмировать вратарей. Плешков, надеюсь, скоро выйдет, наверное, дома с «Магниткой» сыграет. Важно защитить вратарей, судьи молодцы, посмотрели момент, правильно сделали.

Главное, чтобы мы подвели команду к общему знаменателю. Грицюк скоро возвращается, Бардаков – это лидеры. Честно, сегодня была одна из наших лучших игр в сезоне, но соперник сейчас свежее по причинам, которые не зависят от нас. Если бы нам дали две недели подготовиться к плей-офф, мы бы тоже согласились. Но жизнь диктует другие условия. Я понимаю причины, были президентские выборы.

— Почему играл Заврагин?

— Он ответил на это своей игрой. 93% ОБ сегодня – показатель, который даёт команде побеждать. Егор играл сегодня заслуженно, по спортивному принципу, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА с 71 очком находится на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.