Р. Ротенберг: у меня горят глаза, сколько бог даст, столько и проведу матчей в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, долго ли собирается работать тренером в Континентальной хоккейной лиге.

— Квартальнова наградили медалью за 700 матчей в качестве главного тренера в КХЛ. У вас 248 матчей в КХЛ, ставите цель провести 700 матчей в КХЛ? И ставите задачу быть тренером исключительно в СКА или могли бы попробовать себя в другом клубе?

— Рыночный подход – есть предложения, будем обсуждать. В теории можно всё что угодно обсуждать, но я хочу сказать, что очень ценю и благодарен за доверие в СКА. В СКА собрана очень сильная команда. Мы играем нашими российскими игроками, есть три белоруса, которые нам помогают побеждать. На фоне сильнейших легионеров КХЛ наши ребята растут, это важно для сборной России.

Поздравляю Дмитрия Вячеславовича с таким достижением. Самая трудная работа в хоккее — работа тренера, могу сказать как человек, который прошёл разные ступени в своей карьере. Самый серьёзный вызов и самая интересная и сложная работа – это тренер. Понимаю, как непросто пройти такой путь.

Что касается моих личных и командных целей, давайте будем отталкиваться от того, с какой любовью и страстью мы играем. У меня горят глаза, это говорит о том, что я готов провести сколько бог даст матчей. Столько и буду работать и делать всё возможное, чтобы команда побеждала всегда. Не могу загадывать, у тренера всегда есть одна игра – следующая, и надо её выиграть. А как будет дальше, жизнь всегда диктует свой сценарий. А так, готов работать, но главное – не количество, а качество игр. Победа будет за нами, делаем всё возможное, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.