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Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу минского «Динамо» над СКА в КХЛ

Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу минского «Динамо» над СКА в КХЛ
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги домашнего матча с санкт-петербургским СКА (2:1) в рамках КХЛ-2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Тирни (Пинчук, Горбунов) – 03:07 (5x4)     2:0 Шипачёв (Стась, Волков) – 05:27 (5x4)     2:1 Хайруллин (Демидов, Воробьёв) – 36:44 (5x5)    

— Парни красавцы, выиграли. Большинство, меньшинство сработало, Вася дал шанс не пропустить.

— Два раза реализовали большинство, такое ощущение, что СКА впервые приехал в Минск и играл вторым номером…
— Анекдот знаете про два раза? Нет? Ну ладно, потом расскажу.

— Как удалось играть со СКА первым номером, сразу была готова тактика?
— Мы хорошо начали, получили удаления, и здорово, что реализовали их. Когда реализовываешь, чувствуешь себя чуть-чуть по-другому. Были непростые второй, третий периоды. Ребята старались выполнять задание, хотя были проблемы.

— Довольны действиями команды в обороне?
— Мы сдержали их, конечно, мы довольны, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Это шестая подряд победа минчан в регулярном чемпионате. Команда набрала 75 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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