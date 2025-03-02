Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу минского «Динамо» над СКА в КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги домашнего матча с санкт-петербургским СКА (2:1) в рамках КХЛ-2024/2025.

— Парни красавцы, выиграли. Большинство, меньшинство сработало, Вася дал шанс не пропустить.

— Два раза реализовали большинство, такое ощущение, что СКА впервые приехал в Минск и играл вторым номером…

— Анекдот знаете про два раза? Нет? Ну ладно, потом расскажу.

— Как удалось играть со СКА первым номером, сразу была готова тактика?

— Мы хорошо начали, получили удаления, и здорово, что реализовали их. Когда реализовываешь, чувствуешь себя чуть-чуть по-другому. Были непростые второй, третий периоды. Ребята старались выполнять задание, хотя были проблемы.

— Довольны действиями команды в обороне?

— Мы сдержали их, конечно, мы довольны, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Это шестая подряд победа минчан в регулярном чемпионате. Команда набрала 75 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.