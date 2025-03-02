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Квартальнов — об атаке вратаря СКА: так валяться и выпрашивать… Ты же мужчина

Квартальнов — об атаке вратаря СКА: так валяться и выпрашивать… Ты же мужчина
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о моменте с удалением нападающего Вадима Мороза в домашнем матче с санкт-петербургским СКА (2:1) в рамках КХЛ-2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Тирни (Пинчук, Горбунов) – 03:07 (5x4)     2:0 Шипачёв (Стась, Волков) – 05:27 (5x4)     2:1 Хайруллин (Демидов, Воробьёв) – 36:44 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

— Вы сказали, что есть вопросы по игре.
— Это наши моменты, мы ребятам говорим, нужно чуть проще играть в конце периодов. Но правильно сказали, и героизм, и профессионализм были у нас в концовке. Но вот это удаление Мороза поехали смотреть… Если в прошлом матче мальчик как дал нашему вратарю! Ну, блин! Не смотрели, ничего. Я подозвал судью, мне бы вообще понять интерпретацию, что мне игрокам говорить? Скажу неприятный момент, удар Васи был такой, знаете… Парень встал, полежал, потом встал. А там такой касательный удар, и так валяться? Это не красит нашу лигу. Я Борикову сказал – был удар сильный, на тебя смотрит 15 тысяч. Стиснул зубы и показывать не надо, что тебе больно, ты же мужчина, правильно? Мне такие вещи очень не нравятся, и выпрашивать… Судьи поехали, ну, блин, тут надо чуть попрофессиональнее к этому относиться. Этот вопрос меня реально беспокоит, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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