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Куляш: тренерский штаб СКА может быть удовлетворён качеством игры в Минске

Куляш: тренерский штаб СКА может быть удовлетворён качеством игры в Минске
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Экс-игрок сборной России и клубов КХЛ Денис Куляш подвёл итоги матча между минским «Динамо» и СКА, который закончился победой белорусской команды со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Тирни (Пинчук, Горбунов) – 03:07 (5x4)     2:0 Шипачёв (Стась, Волков) – 05:27 (5x4)     2:1 Хайруллин (Демидов, Воробьёв) – 36:44 (5x5)    

«В Минске получился очень качественный хоккей. «Динамо» в последних играх, наверное, выглядит чуть ли не сильнейшей командой на Западе, СКА тоже набирает нужные кондиции перед плей-офф. Старт получился очень удачным для минчан – два большинства в самом начале и две заброшенные шайбы. Но при игре «5 на 5» армейцы выглядели даже получше, особенно во втором и третьем периодах. Да, можно списывать всё на удачу, но ведь действительно СКА создал очень много моментов, и ничейный счёт был бы вполне справедлив.

Думаю, тренерский штаб гостей может быть удовлетворён качеством игры, а результат будет намного важнее в играх на вылет, когда и развернётся настоящая борьба. Минчане, думаю, могут довольно высоко забраться в турнирной таблице, да и для петербуржцев ещё далеко не всё потеряно с учётом того, что почти все конкуренты стабильно теряют очки», — сказал Куляш «Чемпионату».

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