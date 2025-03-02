Куляш: тренерский штаб СКА может быть удовлетворён качеством игры в Минске

Экс-игрок сборной России и клубов КХЛ Денис Куляш подвёл итоги матча между минским «Динамо» и СКА, который закончился победой белорусской команды со счётом 2:1.

«В Минске получился очень качественный хоккей. «Динамо» в последних играх, наверное, выглядит чуть ли не сильнейшей командой на Западе, СКА тоже набирает нужные кондиции перед плей-офф. Старт получился очень удачным для минчан – два большинства в самом начале и две заброшенные шайбы. Но при игре «5 на 5» армейцы выглядели даже получше, особенно во втором и третьем периодах. Да, можно списывать всё на удачу, но ведь действительно СКА создал очень много моментов, и ничейный счёт был бы вполне справедлив.

Думаю, тренерский штаб гостей может быть удовлетворён качеством игры, а результат будет намного важнее в играх на вылет, когда и развернётся настоящая борьба. Минчане, думаю, могут довольно высоко забраться в турнирной таблице, да и для петербуржцев ещё далеко не всё потеряно с учётом того, что почти все конкуренты стабильно теряют очки», — сказал Куляш «Чемпионату».