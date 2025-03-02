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Максим Шабанов установил клубный рекорд «Трактора» по голевым передачам за сезон

Максим Шабанов установил клубный рекорд «Трактора» по голевым передачам за сезон
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Нападающий «Трактора» Максим Шабанов в домашнем матче с «Барысом» (8:0) сделал четыре голевые передачи в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025. Он установил клубный рекорд (39) по ассистам за сезон.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
8 : 0
Барыс
Астана
1:0 Кравцов (Светлаков) – 03:46 (5x5)     2:0 Дер-Аргучинцев (Дронов, Робинсон) – 05:38 (5x5)     3:0 Кравцов (Шабанов) – 17:30 (5x4)     4:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков) – 19:29 (5x5)     5:0 Кадейкин (Шабанов) – 21:45 (5x5)     6:0 Шабанов (Кадейкин, Коромыслов) – 34:40 (5x5)     7:0 Кадейкин (Шабанов, Коростелёв) – 41:23 (5x5)     8:0 Кадейкин (Шабанов) – 59:26 (5x5)    

Предыдущее достижение принадлежало чешскому нападающему Томашу Гике, который в сезоне- 2020/2021 сделал 35 результативных передач.

Помимо четырёх ассистов в матче с «Барысом», активе Шабанова заброшенная шайба. Всего на счету 24-летнего форварда 59 (20+39) очков в 59 играх за «Трактор» в сезоне-2024/2025. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров КХЛ, уступая лидеру Джошу Ливо из «Салавата Юлаева» 10 очков.

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