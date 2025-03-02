Максим Шабанов установил клубный рекорд «Трактора» по голевым передачам за сезон

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов в домашнем матче с «Барысом» (8:0) сделал четыре голевые передачи в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025. Он установил клубный рекорд (39) по ассистам за сезон.

Предыдущее достижение принадлежало чешскому нападающему Томашу Гике, который в сезоне- 2020/2021 сделал 35 результативных передач.

Помимо четырёх ассистов в матче с «Барысом», активе Шабанова заброшенная шайба. Всего на счету 24-летнего форварда 59 (20+39) очков в 59 играх за «Трактор» в сезоне-2024/2025. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров КХЛ, уступая лидеру Джошу Ливо из «Салавата Юлаева» 10 очков.