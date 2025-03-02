Виталий Кравцов вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Трактора» в КХЛ

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов в домашнем матче с «Барысом» (8:0) вышел на второе место в списке лучших бомбардиров «Трактора» в Континентальной хоккейной лиге. Сегодня, 2 марта, он забросил две шайбы в домашнем матче с «Барысом» (8:0) и после первой обошёл Андрея Попова.

Лучшие бомбардиры «Трактора» в КХЛ:

1. Антон Глинкин — 234 очка.

2. Виталий Кравцов — 185.

3. Андрей Попов — 183.

4. Ник Бэйлен — 175.

5. Евгений Кузнецов — 167.

25-летний Кравцов в сезоне-2024/2025 провёл за челябинский «Трактор» 61 игру в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 51 (25+26) очко. Он занимает 10-е место в списке лучших бомбардиров КХЛ-2024/2025.