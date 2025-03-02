Результаты матчей КХЛ на 2 марта 2025 года
Поделиться
Сегодня, 2 марта, состоялись семь матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Сучков) – 04:40 (5x5) 0:2 Набиев (Ефремов, Зоркин) – 05:15 (5x5) 1:2 Шестаков (Шулак, Шепелев) – 12:53 (5x5) 1:3 Уилсон (Ливо) – 21:04 (5x5) 1:4 Ливо (Тодд, Уилсон) – 30:16 (5x4) 1:5 Хохряков (Алалыкин, Сучков) – 38:03 (5x5) 1:6 Ремпал (Хмелевски) – 39:04 (5x5) 2:6 Родевальд (Муранов) – 42:50 (5x5) 3:6 Гутик (Шэн, Старков) – 56:38 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шафигуллин (Белозёров) – 01:13 (5x5) 1:1 Грачёв (Бродхёрст, Мищенко) – 28:26 (5x4) 1:2 Леонтьев (Митякин, Шафигуллин) – 31:01 (5x5) 1:3 Барбер (Ди) – 35:36 (5x5) 2:3 Талалуев (Грачёв, Барулин) – 44:30 (5x4) 3:3 Гиздатуллин (Ли, Бродхёрст) – 50:29 (5x5) 4:3 Барулин – 65:00
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 10:23 (5x4) 1:1 Коршков (Пустозёров, Лямкин) – 14:49 (5x4) 1:2 Галимов (Яшкин, Барабанов) – 16:57 (5x4) 1:3 О'Делл (Марченко, Пустозёров) – 29:56 (5x5) 2:3 Андреофф (Бек, Аланов) – 37:36 (5x5) 2:4 Галимов (Семёнов) – 40:48 (5x5) 3:4 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 44:35 (5x4) 3:5 Галимов – 47:57 (4x5) 3:6 Барабанов – 59:49 (en)
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
8 : 0
Барыс
Астана
1:0 Кравцов (Светлаков) – 03:46 (5x5) 2:0 Дер-Аргучинцев (Дронов, Робинсон) – 05:38 (5x5) 3:0 Кравцов (Шабанов) – 17:30 (5x4) 4:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков) – 19:29 (5x5) 5:0 Кадейкин (Шабанов) – 21:45 (5x5) 6:0 Шабанов (Кадейкин, Коромыслов) – 34:40 (5x5) 7:0 Кадейкин (Шабанов, Коростелёв) – 41:23 (5x5) 8:0 Кадейкин (Шабанов) – 59:26 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Елесин) – 01:22 (5x5) 0:2 Сурин (Паник) – 04:27 (5x5) 0:3 Каюмов (Берёзкин) – 33:10 (5x5) 1:3 Никонов (Швырёв) – 33:45 (5x5) 1:4 Паник (Гернат) – 39:59 (5x4) 2:4 Гараев (Мачулин) – 47:19 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Буше (Мартынов) – 01:02 (5x5) 0:2 Гуляев (Прохоркин) – 29:56 (5x5) 0:3 Соловьёв (Якупов) – 31:40 (5x5) 0:4 Окулов (Фьоре, Каблуков) – 37:47 (5x5) 1:4 Лукьянцев (Миронов, Мальцев) – 43:42 (5x5) 1:5 Грант (Прохоркин, Буше) – 51:58 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Тирни (Пинчук, Горбунов) – 03:07 (5x4) 2:0 Шипачёв (Стась, Волков) – 05:27 (5x4) 2:1 Хайруллин (Демидов, Воробьёв) – 36:44 (5x5)
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 91 очко в 61 матче. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 79 очков после 60 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает ЦСКА, набравший 78 очков в 60 матчах.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 86 очков в 62 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 81 очко в 60 матчах. Столько же набрал уфимский «Салават Юлаев», который провёл на одну игру больше екатеринбуржцев.
Комментарии
- 2 марта 2025
-
23:35
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:52
-
22:33
-
22:10
-
21:58
-
21:50
-
21:41
-
21:29
-
21:20
-
21:14
-
21:06
-
20:55
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:05
-
19:40
-
19:39
-
19:15
-
19:05
-
18:23
-
18:05
-
17:58
-
17:46
-
17:35
-
17:25
-
17:16
-
17:09
-
17:01
-
16:52
-
16:44
-
16:27