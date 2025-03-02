Результаты матчей КХЛ на 2 марта 2025 года

Сегодня, 2 марта, состоялись семь матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 91 очко в 61 матче. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 79 очков после 60 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает ЦСКА, набравший 78 очков в 60 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 86 очков в 62 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 81 очко в 60 матчах. Столько же набрал уфимский «Салават Юлаев», который провёл на одну игру больше екатеринбуржцев.