Маклауд сбил Николаева, Ice girls катались в кокошниках. Лучшие фото разгрома «Спартака»

2 марта на арене «Мегаспорт» в Москве прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Спартак» и омский «Авангард». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Авангард» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В первых двух периодах гости забросили четыре безответные шайбы. Отличились Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьёв и Константин Окулов. Единственную шайбу «Спартака» в этом матче Сергей Лукьянцев забросил лишь в начале третьего периода. После чего канадский защитник гостей Алекс Грант довёл счёт в игре до разгромного — 5:1.