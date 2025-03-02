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Питтсбург Пингвинз — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 2 марта 2025, счет 5:6 ОТ, НХЛ 2024-2025

«Питтсбург» уступил «Торонто» в овертайме в матче с 11 голами
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На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Игра закончилась победой гостей в овертайме — 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Доми (Макманн, Робертсон) – 02:15     0:2 Тимминс (Хольмберг, Нюландер) – 04:39     1:2 Гласс (Ши, Лизотт) – 10:27     2:2 Ракелль (Грызлик, Кросби) – 11:29     3:2 Кросби (Карлссон, Раст) – 13:50 (pp)     3:3 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 24:08     4:3 Раст (Кросби, Карлссон) – 35:36     4:4 Таварес (Маккейб) – 39:04     4:5 Нис – 39:59     5:5 Ракелль (Летанг, Ши) – 40:10     5:6 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 61:00    

В составе победителей голами отметились Макс Доми, Конор Тимминс, Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Мэттью Низ и Вильям Нюландер. У хозяев голы забили Коди Гласс, Рикард Ракелль (дважды), Сидни Кросби (1+2) и Брайан Раст. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 33 секунды при показателе полезности «-2» и результативными действиями не отметился.

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