«Питтсбург» уступил «Торонто» в овертайме в матче с 11 голами
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На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Игра закончилась победой гостей в овертайме — 6:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Доми (Макманн, Робертсон) – 02:15 0:2 Тимминс (Хольмберг, Нюландер) – 04:39 1:2 Гласс (Ши, Лизотт) – 10:27 2:2 Ракелль (Грызлик, Кросби) – 11:29 3:2 Кросби (Карлссон, Раст) – 13:50 (pp) 3:3 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 24:08 4:3 Раст (Кросби, Карлссон) – 35:36 4:4 Таварес (Маккейб) – 39:04 4:5 Нис – 39:59 5:5 Ракелль (Летанг, Ши) – 40:10 5:6 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 61:00
В составе победителей голами отметились Макс Доми, Конор Тимминс, Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Мэттью Низ и Вильям Нюландер. У хозяев голы забили Коди Гласс, Рикард Ракелль (дважды), Сидни Кросби (1+2) и Брайан Раст. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 33 секунды при показателе полезности «-2» и результативными действиями не отметился.
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