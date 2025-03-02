«Питтсбург» уступил «Торонто» в овертайме в матче с 11 голами

На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Игра закончилась победой гостей в овертайме — 6:5.

В составе победителей голами отметились Макс Доми, Конор Тимминс, Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Мэттью Низ и Вильям Нюландер. У хозяев голы забили Коди Гласс, Рикард Ракелль (дважды), Сидни Кросби (1+2) и Брайан Раст. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 33 секунды при показателе полезности «-2» и результативными действиями не отметился.