Сегодня, 2 марта, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей ВХЛ 2 марта:

«Ижсталь» — «Югра» — 2:4;

«Торпедо-Горький» — «Ростов» — 1:3;

«Химик» — «Тамбов» — 7:2;

«Олимпия» — «Омские Крылья» — 2:3;

«Торос» — «Рубин» — 2:4;

«Молот» — «Зауралье» — 3:2;

«Рязань-ВДВ» — «Буран» — 2:5.

В турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги первое место занимает «Динамо» Санкт-Петербург. Команда набрала 87 очков за 59 матчей. «Металлург» находится на второй строчке, заработав 86 очков. Тройку замыкает «Рубин» (86).