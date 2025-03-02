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Остон Мэттьюс вышел на единоличное второе место по голам за «Торонто Мэйпл Лифс»

Остон Мэттьюс вышел на единоличное второе место по голам за «Торонто Мэйпл Лифс»
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс вышел на единоличное второе место по голам в истории клуба, обойдя Дэррила Ситтлера. Сегодня, 2 марта, Мэттьюс в матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:5 ОТ) забросил свою 390-ю шайбу за канадский клуб. Рекордсменом по голам за «Мэйпл Лифс» является легендарный шведский нападающий Матс Сундин, на счету которого 420 голов.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Доми (Макманн, Робертсон) – 02:15     0:2 Тимминс (Хольмберг, Нюландер) – 04:39     1:2 Гласс (Ши, Лизотт) – 10:27     2:2 Ракелль (Грызлик, Кросби) – 11:29     3:2 Кросби (Карлссон, Раст) – 13:51 (pp)     3:3 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 24:08     4:3 Раст (Кросби, Карлссон) – 35:38     4:4 Таварес (Маккейб) – 39:04     4:5 Нис – 39:59     5:5 Ракелль (Летанг, Ши) – 40:10     5:6 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 61:00    

В текущем сезоне на счету 27-летнего Мэттьюса 45 матчей, в которых американский нападающий набрал 50 очков — забросил 22 шайбы и отдал 28 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Остона 699 очков: 390 шайб и 309 результативных передач.

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