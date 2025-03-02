Остон Мэттьюс вышел на единоличное второе место по голам за «Торонто Мэйпл Лифс»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс вышел на единоличное второе место по голам в истории клуба, обойдя Дэррила Ситтлера. Сегодня, 2 марта, Мэттьюс в матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:5 ОТ) забросил свою 390-ю шайбу за канадский клуб. Рекордсменом по голам за «Мэйпл Лифс» является легендарный шведский нападающий Матс Сундин, на счету которого 420 голов.

В текущем сезоне на счету 27-летнего Мэттьюса 45 матчей, в которых американский нападающий набрал 50 очков — забросил 22 шайбы и отдал 28 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Остона 699 очков: 390 шайб и 309 результативных передач.