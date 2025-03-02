Остон Мэттьюс вышел на единоличное второе место по голам за «Торонто Мэйпл Лифс»
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс вышел на единоличное второе место по голам в истории клуба, обойдя Дэррила Ситтлера. Сегодня, 2 марта, Мэттьюс в матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:5 ОТ) забросил свою 390-ю шайбу за канадский клуб. Рекордсменом по голам за «Мэйпл Лифс» является легендарный шведский нападающий Матс Сундин, на счету которого 420 голов.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Доми (Макманн, Робертсон) – 02:15 0:2 Тимминс (Хольмберг, Нюландер) – 04:39 1:2 Гласс (Ши, Лизотт) – 10:27 2:2 Ракелль (Грызлик, Кросби) – 11:29 3:2 Кросби (Карлссон, Раст) – 13:51 (pp) 3:3 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 24:08 4:3 Раст (Кросби, Карлссон) – 35:38 4:4 Таварес (Маккейб) – 39:04 4:5 Нис – 39:59 5:5 Ракелль (Летанг, Ши) – 40:10 5:6 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 61:00
В текущем сезоне на счету 27-летнего Мэттьюса 45 матчей, в которых американский нападающий набрал 50 очков — забросил 22 шайбы и отдал 28 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Остона 699 очков: 390 шайб и 309 результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 марта 2025
-
00:07
- 2 марта 2025
-
23:56
-
23:35
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:52
-
22:33
-
22:10
-
21:58
-
21:50
-
21:41
-
21:29
-
21:20
-
21:14
-
21:06
-
20:55
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:05
-
19:40
-
19:39
-
19:15
-
19:05
-
18:23
-
18:05
-
17:58
-
17:46
-
17:35
-
17:25
-
17:16
-
17:09
-
17:01
-
16:52