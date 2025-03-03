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Результаты матчей МХЛ 2 марта 2025 года

Результаты матчей МХЛ 2 марта 2025 года
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В воскресенье, 2 марта, состоялись четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Хоккей. Чемпионат МХЛ — 2024/2025, 2 марта:

«Локо-1976» — «Сибирские снайперы» — 5:2
«Реактор» — «Омские ястребы» — 3:4
«Снежные барсы» — «Молот» — 0:2
АКМ — «Кузнецкие медведи» — 2:8.

В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 78 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером является «Ирбис», набравший 74 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 73 очка.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.

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