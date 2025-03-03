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Миннесота – Бостон, результат матча 2 марта 2025, счет 1:0, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Миннесота» обыграла «Бостон», Яков Тренин – без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Годро (Юханссон, Цуккарелло) – 25:01    

Победный гол в матче забил Фредерик Годро. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями. Напомним, форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не участвовал в этом матче из-за травмы.

«Миннесота» прервала трёхматчевую серию поражений. «Бостон», в свою очередь, потерпел шестое поражение за последние семь игр.

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