Защитник «Тампы» Хедман: сейчас Овечкин явно в огне
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Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкина. Напомним, в матче регулярного чемпионата «Тампа» обыграла «Вашингтон» со счётом 3:1. В этой встрече Овечкин отметился заброшенной шайбой.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp) 0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08 1:2 Овечкин (Рой) – 56:01 1:3 Хагель – 59:01
«Сейчас он явно в огне, если судить по тому, как он забивает. Он, возможно, один из величайших снайперов всех времён. Если он получает шанс в свободной зоне, его почти невозможно остановить», — приводит слова Хедмана Russian Machine Never Breaks.
В текущем сезоне НХЛ 39-летний Александр Овечкин провёл 44 матча, забросил 31 шайбу и оформил 17 результативных передач.
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