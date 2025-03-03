Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Тампы» Хедман: сейчас Овечкин явно в огне

Защитник «Тампы» Хедман: сейчас Овечкин явно в огне
Комментарии

Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкина. Напомним, в матче регулярного чемпионата «Тампа» обыграла «Вашингтон» со счётом 3:1. В этой встрече Овечкин отметился заброшенной шайбой.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

«Сейчас он явно в огне, если судить по тому, как он забивает. Он, возможно, один из величайших снайперов всех времён. Если он получает шанс в свободной зоне, его почти невозможно остановить», — приводит слова Хедмана Russian Machine Never Breaks.

В текущем сезоне НХЛ 39-летний Александр Овечкин провёл 44 матча, забросил 31 шайбу и оформил 17 результативных передач.

Материалы по теме
«Он не просто так лучший голеадор». Реакция Америки на 884-й гол Овечкина в НХЛ
«Он не просто так лучший голеадор». Реакция Америки на 884-й гол Овечкина в НХЛ
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android