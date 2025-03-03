Защитник «Тампы» Хедман: сейчас Овечкин явно в огне

Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкина. Напомним, в матче регулярного чемпионата «Тампа» обыграла «Вашингтон» со счётом 3:1. В этой встрече Овечкин отметился заброшенной шайбой.

«Сейчас он явно в огне, если судить по тому, как он забивает. Он, возможно, один из величайших снайперов всех времён. Если он получает шанс в свободной зоне, его почти невозможно остановить», — приводит слова Хедмана Russian Machine Never Breaks.

В текущем сезоне НХЛ 39-летний Александр Овечкин провёл 44 матча, забросил 31 шайбу и оформил 17 результативных передач.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ