«Каролина» в овертайме обыграла «Калгари»

На стадионе «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Джейккоб Славин и Себастьян Ахо. За «Калгари» отличился Назем Кадри.

«Каролина» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 74 очка в 61 матче. «Калгари» занимает девятое место на Западе, набрав 65 очков в 60 встречах.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Детройтом», а «Калгари» встретится с «Филадельфией».

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