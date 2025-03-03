«Каролина» в овертайме обыграла «Калгари»
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На стадионе «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Славин (Блейк) – 39:25 1:1 Кадри (Юбердо, Уигар) – 47:06 (pp) 2:1 Ахо (Славин, Блейк) – 63:16
В составе победителей голами отметились Джейккоб Славин и Себастьян Ахо. За «Калгари» отличился Назем Кадри.
«Каролина» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 74 очка в 61 матче. «Калгари» занимает девятое место на Западе, набрав 65 очков в 60 встречах.
В следующем матче «Каролина» сыграет с «Детройтом», а «Калгари» встретится с «Филадельфией».
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