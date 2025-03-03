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Тренер «Вашингтона» назвал проблемы в игре Овечкина

Тренер «Вашингтона» назвал проблемы в игре Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери назвал проблемы в игре российского нападающего Александра Овечкина.

«Он забивает и набирает очки, что очень важно. Но я всё ещё считаю, что его игра станет еще лучше. Пока наблюдаются небольшие проблемы с химией в звене — передачи попадают в коньки, а не в удобную позицию для броска. И в большинстве тоже есть моменты, которые можно улучшить», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

В текущем сезоне НХЛ 39-летний Александр Овечкин провёл 44 матча, забросил 31 шайбу и оформил 17 результативных передач. Россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 10 шайб.

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