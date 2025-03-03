Артемий Панарин третьим из россиян набрал 60 очков в текущем сезоне НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на своей площадке «Нэшвилл Предаторз». На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и передачей. Россиянин набрал 61 очко (24+37) в 58 матчах.

Таким образом, Панарин третьим из россиян достиг рубежа в 60 очков по ходу текущего сезона НХЛ. У нападающего «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова 87 (27+60) очков, а у форварда «Коламбус Блю Джэкетс» Кирилла Марченко также 60 (24+36) результативных баллов.

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