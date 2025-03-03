Передача Торопченко не помогла «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Далласом»
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На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Сент-Луис Блюз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Марчмент (Бурк, Гранлунд) – 01:56 (pp) 1:1 Болдюк (Сундквист, Броберг) – 03:22 2:1 Дюшейн (Марчмент, Сеси) – 13:28 2:2 Холлоуэй – 18:34 (pp) 3:2 Джонстон (Хинц, Харли) – 19:58 (pp) 4:2 Хинц (Робертсон, Стэнковен) – 21:06 4:3 Уокер (Торопченко, Томас) – 28:02 5:3 Джонстон (Хинц, Дюшейн) – 49:14 (pp) 6:3 Джонстон (Хинц, Харли) – 51:11 (pp)
В составе победителей голами отметились Мэйсон Марчмент, Мэтт Дюшейн, Роопе Хинц и Уайатт Джонстон (хет-трик). За «Сент-Луис» отличились Захари Болдюк, Дилан Холлоуэй и Натан Уокер. Российский форвард «Блюз» Алексей Торопченко записал на свой счёт результативную передачу.
В следующем матче «Даллас» сыграет с «Нью-Джерси», а «Сент-Луис» встретится с «Лос-Анджелесом».
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