Передача Торопченко не помогла «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Далласом»

На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Сент-Луис Блюз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Мэйсон Марчмент, Мэтт Дюшейн, Роопе Хинц и Уайатт Джонстон (хет-трик). За «Сент-Луис» отличились Захари Болдюк, Дилан Холлоуэй и Натан Уокер. Российский форвард «Блюз» Алексей Торопченко записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Нью-Джерси», а «Сент-Луис» встретится с «Лос-Анджелесом».

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