Сидни Кросби вышел на 18-е место по голам в истории НХЛ

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вышел на 18-е место по голам в истории НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» Кросби забил свой 611-й гол в карьере в лиге. Он обошёл Бобби Халла (610) и занял чистое 18-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Следующей целью Кросби является Джером Игинла, который забил 625 голов.

Рекорд по голам в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 1487 шайб.

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 61 матче в регулярном чемпионате, в которых забил 19 голов и сделал 46 результативных передач.

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