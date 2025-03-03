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Сидни Кросби вышел на 18-е место по голам в истории НХЛ

Сидни Кросби вышел на 18-е место по голам в истории НХЛ
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Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вышел на 18-е место по голам в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Доми (Макманн, Робертсон) – 02:15     0:2 Тимминс (Хольмберг, Нюландер) – 04:39     1:2 Гласс (Ши, Лизотт) – 10:27     2:2 Ракелль (Грызлик, Кросби) – 11:29     3:2 Кросби (Карлссон, Раст) – 13:51 (pp)     3:3 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 24:08     4:3 Раст (Кросби, Карлссон) – 35:38     4:4 Таварес (Маккейб) – 39:04     4:5 Нис – 39:59     5:5 Ракелль (Летанг, Ши) – 40:10     5:6 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 61:00    

В матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» Кросби забил свой 611-й гол в карьере в лиге. Он обошёл Бобби Халла (610) и занял чистое 18-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Следующей целью Кросби является Джером Игинла, который забил 625 голов.

Рекорд по голам в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 1487 шайб.

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 61 матче в регулярном чемпионате, в которых забил 19 голов и сделал 46 результативных передач.

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