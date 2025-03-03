Защитник «Тампы»: Овечкин лучший снайпер по определению

Американский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона прокомментировал игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Он лучший снайпер по определению. Дашь ему хоть немного свободного пространства — и он моментально отправит шайбу в сетку», — приводит слова Макдоны Russian Machine Never Breaks.

В последнем матче «Тампа» обыграла «Вашингтон» со счётом 3:1. В этой встрече Овечкин забросил одну шайбу.

В текущем сезоне НХЛ 39-летний Александр Овечкин провёл 44 матча, забросил 31 шайбу и оформил 17 результативных передач. Россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 10 шайб.

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