Защитник «Тампы»: Овечкин лучший снайпер по определению
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Американский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона прокомментировал игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp) 0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08 1:2 Овечкин (Рой) – 56:01 1:3 Хагель – 59:01
«Он лучший снайпер по определению. Дашь ему хоть немного свободного пространства — и он моментально отправит шайбу в сетку», — приводит слова Макдоны Russian Machine Never Breaks.
В последнем матче «Тампа» обыграла «Вашингтон» со счётом 3:1. В этой встрече Овечкин забросил одну шайбу.
В текущем сезоне НХЛ 39-летний Александр Овечкин провёл 44 матча, забросил 31 шайбу и оформил 17 результативных передач. Россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 10 шайб.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ
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