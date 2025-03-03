37-летний Сидни Кросби вошёл в топ-10 игроков по количеству ассистов в истории НХЛ

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вышел на 10-е место по количеству результативных передач в НХЛ после матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:6 ОТ), в котором игрок сделал два ассиста.

Благодаря двум передачам в сегодняшней встрече в активе Кросби стало 1050 результативных передач в матчах Национальной хоккейной лиги. Таким образом, канадец отстаёт на 13 ассистов от экс-игрока «Детройт Ред Уингз» Стива Айзермана, который находится на девятой строчке рейтинга.

На первом месте по количеству передач располагается канадский нападающий Уэйн Гретцки, сделавший 1963 ассиста. Следом за ним идёт Рон Фрэнсис, в активе которого 1249 передач. Тройку лидеров замыкает Марк Мессье, на его счету 1193 ассиста.

Напомним, следующий матч «Питтсбург» проведёт на выезде с «Колорадо Эвеланш» 5 марта.