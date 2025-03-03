Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

37-летний Сидни Кросби вошёл в топ-10 игроков по количеству ассистов в истории НХЛ

37-летний Сидни Кросби вошёл в топ-10 игроков по количеству ассистов в истории НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вышел на 10-е место по количеству результативных передач в НХЛ после матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:6 ОТ), в котором игрок сделал два ассиста.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Доми (Макманн, Робертсон) – 02:15     0:2 Тимминс (Хольмберг, Нюландер) – 04:39     1:2 Гласс (Ши, Лизотт) – 10:27     2:2 Ракелль (Грызлик, Кросби) – 11:29     3:2 Кросби (Карлссон, Раст) – 13:51 (pp)     3:3 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 24:08     4:3 Раст (Кросби, Карлссон) – 35:38     4:4 Таварес (Маккейб) – 39:04     4:5 Нис – 39:59     5:5 Ракелль (Летанг, Ши) – 40:10     5:6 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 61:00    

Благодаря двум передачам в сегодняшней встрече в активе Кросби стало 1050 результативных передач в матчах Национальной хоккейной лиги. Таким образом, канадец отстаёт на 13 ассистов от экс-игрока «Детройт Ред Уингз» Стива Айзермана, который находится на девятой строчке рейтинга.

На первом месте по количеству передач располагается канадский нападающий Уэйн Гретцки, сделавший 1963 ассиста. Следом за ним идёт Рон Фрэнсис, в активе которого 1249 передач. Тройку лидеров замыкает Марк Мессье, на его счету 1193 ассиста.

Напомним, следующий матч «Питтсбург» проведёт на выезде с «Колорадо Эвеланш» 5 марта.

Материалы по теме
Сидни Кросби вышел на 18-е место по голам в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android