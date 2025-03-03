Гол и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» всухую обыграть «Нэшвилл» в НХЛ
Поделиться
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своей площадке «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Панарин (Лафреньер, де Хаан) – 08:32 2:0 Миллер (Панарин, Зибанеджад) – 21:02 (pp) 3:0 Миллер (Миллер, Зибанеджад) – 23:25 4:0 Берард (Кэррик) – 56:57
Заброшенными шайбами в составе победителей в сегодняшнем матче отличились Джей Ти Миллер, К'Андре Миллер, Бретт Берард, а также российский форвард Артемий Панарин. В его также также результативная передача.
Гости забросить шайб в сегодняшнем матче в ворота соперника не смогли.
«Нэшвилл» остался на 14-м месте Запада с 49 очками. «Рейнджерс» поднялся на 10-ю строчку Востока — у них 64 балла.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 3 марта 2025
-
06:13
-
05:47
-
05:02
-
04:54
-
04:51
-
04:43
-
04:00
-
03:49
-
02:18
-
02:11
-
00:07
- 2 марта 2025
-
23:56
-
23:35
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:52
-
22:33
-
22:10
-
21:58
-
21:50
-
21:41
-
21:29
-
21:20
-
21:14
-
21:06
-
20:55
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:05
-
19:40
-
19:39
-
19:15
-
19:05