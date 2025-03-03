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Гол и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» всухую обыграть «Нэшвилл» в НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своей площадке «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Заброшенными шайбами в составе победителей в сегодняшнем матче отличились Джей Ти Миллер, К'Андре Миллер, Бретт Берард, а также российский форвард Артемий Панарин. В его также также результативная передача.

Гости забросить шайб в сегодняшнем матче в ворота соперника не смогли.

«Нэшвилл» остался на 14-м месте Запада с 49 очками. «Рейнджерс» поднялся на 10-ю строчку Востока — у них 64 балла.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

