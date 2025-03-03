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Гол и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» всухую обыграть «Нэшвилл» в НХЛ

Гол и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» всухую обыграть «Нэшвилл» в НХЛ
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своей площадке «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Панарин (Лафреньер, де Хаан) – 08:32     2:0 Миллер (Панарин, Зибанеджад) – 21:02 (pp)     3:0 Миллер (Миллер, Зибанеджад) – 23:25     4:0 Берард (Кэррик) – 56:57    

Заброшенными шайбами в составе победителей в сегодняшнем матче отличились Джей Ти Миллер, К'Андре Миллер, Бретт Берард, а также российский форвард Артемий Панарин. В его также также результативная передача.

Гости забросить шайб в сегодняшнем матче в ворота соперника не смогли.

«Нэшвилл» остался на 14-м месте Запада с 49 очками. «Рейнджерс» поднялся на 10-ю строчку Востока — у них 64 балла.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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