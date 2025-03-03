НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 марта

3 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забил свой 611-й гол в карьере в лиге. Он обошёл Бобби Халла (610) и занял чистое 18-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своей площадке «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Голом и результативной передачей отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.