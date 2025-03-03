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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 марта
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3 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забил свой 611-й гол в карьере в лиге. Он обошёл Бобби Халла (610) и занял чистое 18-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Доми (Макманн, Робертсон) – 02:15     0:2 Тимминс (Хольмберг, Нюландер) – 04:39     1:2 Гласс (Ши, Лизотт) – 10:27     2:2 Ракелль (Грызлик, Кросби) – 11:29     3:2 Кросби (Карлссон, Раст) – 13:51 (pp)     3:3 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 24:08     4:3 Раст (Кросби, Карлссон) – 35:38     4:4 Таварес (Маккейб) – 39:04     4:5 Нис – 39:59     5:5 Ракелль (Летанг, Ши) – 40:10     5:6 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 61:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Годро (Юханссон, Цуккарелло) – 25:01    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Славин (Блейк) – 39:25     1:1 Кадри (Юбердо, Уигар) – 47:06 (pp)     2:1 Ахо (Славин, Блейк) – 63:16    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Марчмент (Бурк, Гранлунд) – 01:56 (pp)     1:1 Болдюк (Сундквист, Броберг) – 03:22     2:1 Дюшейн (Марчмент, Сеси) – 13:28     2:2 Холлоуэй – 18:34 (pp)     3:2 Джонстон (Хинц, Харли) – 19:58 (pp)     4:2 Хинц (Робертсон, Стэнковен) – 21:06     4:3 Уокер (Торопченко, Томас) – 28:02     5:3 Джонстон (Хинц, Дюшейн) – 49:14 (pp)     6:3 Джонстон (Хинц, Харли) – 51:11 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Панарин (Лафреньер, де Хаан) – 08:32     2:0 Миллер (Панарин, Зибанеджад) – 21:02 (pp)     3:0 Миллер (Миллер, Зибанеджад) – 23:25     4:0 Берард (Кэррик) – 56:57    

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своей площадке «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Голом и результативной передачей отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Стоун (Ханифин, Айкел) – 41:27 (pp)     2:0 Ханифин (Айкел) – 49:10 (pp)    
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