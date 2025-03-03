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Видео: нападающий «Торонто» Нис забил гол «Питтсбургу» за 0,01 секунды до сирены

Видео: нападающий «Торонто» Нис забил гол «Питтсбургу» за 0,01 секунды до сирены
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На льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Игра закончилась победой гостей в овертайме — 6:5. По ходу матча произошёл занимательный эпизод с участием форварда «Лифс» Мэтта Ниса.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Доми (Макманн, Робертсон) – 02:15     0:2 Тимминс (Хольмберг, Нюландер) – 04:39     1:2 Гласс (Ши, Лизотт) – 10:27     2:2 Ракелль (Грызлик, Кросби) – 11:29     3:2 Кросби (Карлссон, Раст) – 13:51 (pp)     3:3 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 24:08     4:3 Раст (Кросби, Карлссон) – 35:38     4:4 Таварес (Маккейб) – 39:04     4:5 Нис – 39:59     5:5 Ракелль (Летанг, Ши) – 40:10     5:6 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 61:00    

Американский нападающий «Торонто» отличился заброшенной шайбой за 0,01 секунды до сирены, знаменующей концовку второго периода. Гости выиграли вбрасывание у своих ворот, после чего Мэтт завладел шайбой, выкатился один в один с Йоэлем Бломквистом и поразил его ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, после данного матча «Торонто» вышел на второе место Восточной конференции, набрав 78 очков.

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