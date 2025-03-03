Себастьян Ахо повторил рекорд НХЛ по голам в овертаймах за один регулярный сезон
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На стадионе «Леново Центр» в Роли (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1. Победную шайбу в дополнительное время забросил нападающий «Каролины» Себастьян Ахо и повторил рекорд НХЛ по голам в овертаймах за один регулярный сезон.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Славин (Блейк) – 39:25 1:1 Кадри (Юбердо, Уигар) – 47:06 (pp) 2:1 Ахо (Славин, Блейк) – 63:16
Этот гол стал для финского форварда пятым в овертаймах матчей текущего сезона. Ахо повторил рекордные результаты Брэда Маршана (сезон-2017/2018), Алекса Гальченюка (2016/2017), Джонатана Тэйвза (2015/2016) и Стивена Стэмкоса (2011/2012).
В текущем сезоне на счету Ахо 59 (23+36) очков в 60 матчах.
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