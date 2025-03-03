Себастьян Ахо повторил рекорд НХЛ по голам в овертаймах за один регулярный сезон

На стадионе «Леново Центр» в Роли (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1. Победную шайбу в дополнительное время забросил нападающий «Каролины» Себастьян Ахо и повторил рекорд НХЛ по голам в овертаймах за один регулярный сезон.

Этот гол стал для финского форварда пятым в овертаймах матчей текущего сезона. Ахо повторил рекордные результаты Брэда Маршана (сезон-2017/2018), Алекса Гальченюка (2016/2017), Джонатана Тэйвза (2015/2016) и Стивена Стэмкоса (2011/2012).

В текущем сезоне на счету Ахо 59 (23+36) очков в 60 матчах.