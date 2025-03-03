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Ремпе ударил локтем игрока «Нэшвилла», за которого вступился партнёр и разбил нос тафгаю

Ремпе ударил локтем игрока «Нэшвилла», за которого вступился партнёр и разбил нос тафгаю
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Тафгай «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Ремпе нанёс удар локтем в голову защитника «Нэшвилл Предаторз» Ника Бланкенбурга в первом периоде матча между командами. За партнёра по команде моментально вступился Андреас Энглунд.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Панарин (Лафреньер, де Хаан) – 08:32     2:0 Миллер (Панарин, Зибанеджад) – 21:02 (pp)     3:0 Миллер (Миллер, Зибанеджад) – 23:25     4:0 Берард (Кэррик) – 56:57    

В яркой драке оба игрока разбили друг другу носы и отправились на скамейки штрафников с окровавленными лицами. Ремпе дополнительно получил две минуты штрафа за удар локтем, а Энглунд к большому штрафу за драку получил ещё малый и 10-минутный дисциплинарный штрафы, как зачинщик потасовки.

ВИДЕО

Пока нет информации о том, будет ли лига подбронее разбирать эпизод с ударом локтем от Ремпе и вынести тафгаю очередное наказание.

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