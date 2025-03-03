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«Он большой парень». Лавиолетт оценил очередной удар локтем тафгая «Рейнджерс» Ремпе

«Он большой парень». Лавиолетт оценил очередной удар локтем тафгая «Рейнджерс» Ремпе
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил очередной удар локтем тафгая Мэтта Ремпе. Силовой форвард нанёс удар локтем защитнику «Нэшвилл Предаторз» Нику Бланкенбургу, за которого втупился Андреас Энглунд и разбил нос тафгаю в драке.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Панарин (Лафреньер, де Хаан) – 08:32     2:0 Миллер (Панарин, Зибанеджад) – 21:02 (pp)     3:0 Миллер (Миллер, Зибанеджад) – 23:25     4:0 Берард (Кэррик) – 56:57    

«Ремпс просто такой большой парень. Он проводит силовой приём, и его точка удара находится выше всех остальных. Я не думаю, что он его серьёзно ударил. Я думаю, что он, возможно, немного задел его, но я думаю, что это был скорее промах. Но это его игра. Он должен делать это в рамках правил, но нам также нужно, чтобы он играл в силовой хоккей. Все очень пристально следят за Ремпсом (смеётся). Это то, о чём мы говорим с ним всё время», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

За этот удар локтем Ремпе получил две минуты штрафа. Пока нет информации о том, будет ли лига подробнее разбирать эпизод с ударом локтем от Ремпе и выносить тафгаю очередное наказание.

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