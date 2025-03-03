Куик повторил результат Бродо по числу «сухих» матчей за сезон в возрасте 39 лет и старше

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик записал на свой счёт «сухой» матч с «Нэшвилл Предаторз» (4:0). Американский вратарь оформил свой третий шат-аут в текущем сезоне и достиг отметки в 800 проведённых матчей в НХЛ.

Куик повторил результат Мартина Бродо по числу «сухих» матчей в возрасте 39 лет и старше. Канадский голкипер дважды оформлял по три шат-аута за сезон.

Лидером лиги по этому показателю является Доминик Гашек. Чешский голкипер в возрасте 39 лет и старше три сезона оформлял пять и более шат-аутов. Гашек дважды записал на свой счёт по пять «сухих» матчей, а в одном сезоне-2006/2007 отметился восемью шат-аутами.