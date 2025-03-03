Куик повторил результат Бродо по числу «сухих» матчей за сезон в возрасте 39 лет и старше
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик записал на свой счёт «сухой» матч с «Нэшвилл Предаторз» (4:0). Американский вратарь оформил свой третий шат-аут в текущем сезоне и достиг отметки в 800 проведённых матчей в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Панарин (Лафреньер, де Хаан) – 08:32 2:0 Миллер (Панарин, Зибанеджад) – 21:02 (pp) 3:0 Миллер (Миллер, Зибанеджад) – 23:25 4:0 Берард (Кэррик) – 56:57
Куик повторил результат Мартина Бродо по числу «сухих» матчей в возрасте 39 лет и старше. Канадский голкипер дважды оформлял по три шат-аута за сезон.
Лидером лиги по этому показателю является Доминик Гашек. Чешский голкипер в возрасте 39 лет и старше три сезона оформлял пять и более шат-аутов. Гашек дважды записал на свой счёт по пять «сухих» матчей, а в одном сезоне-2006/2007 отметился восемью шат-аутами.
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