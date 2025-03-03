Кросби вышел на 6-е место по числу матчей с 3+ очками в регулярках и плей-офф НХЛ

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и двумя результативными передачами в матче с «Торонто Мейпл Лифс» (5:6 ОТ) и вышел на шестое место по числу матчей с 3+ очками в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. На счету Кросби 201 подобный матч.

Первое место по числу матчей с тремя и более очками в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ занимает нападающий Уэйн Гретцки (518 матчей). На втором месте расположился Марио Лемье (290), тройку замкнул Яромир Ягр (215). Четвёртое место у Марка Мессье (213). Пятое место занимает Марсель Дионн (206).

Кросби вышел на 10-е место по количеству результативных передач в НХЛ с 1050 ассистами.