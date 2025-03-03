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Кросби вышел на 6-е место по числу матчей с 3+ очками в регулярках и плей-офф НХЛ

Кросби вышел на 6-е место по числу матчей с 3+ очками в регулярках и плей-офф НХЛ
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Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и двумя результативными передачами в матче с «Торонто Мейпл Лифс» (5:6 ОТ) и вышел на шестое место по числу матчей с 3+ очками в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. На счету Кросби 201 подобный матч.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Доми (Макманн, Робертсон) – 02:15     0:2 Тимминс (Хольмберг, Нюландер) – 04:39     1:2 Гласс (Ши, Лизотт) – 10:27     2:2 Ракелль (Грызлик, Кросби) – 11:29     3:2 Кросби (Карлссон, Раст) – 13:51 (pp)     3:3 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 24:08     4:3 Раст (Кросби, Карлссон) – 35:38     4:4 Таварес (Маккейб) – 39:04     4:5 Нис – 39:59     5:5 Ракелль (Летанг, Ши) – 40:10     5:6 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 61:00    

Первое место по числу матчей с тремя и более очками в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ занимает нападающий Уэйн Гретцки (518 матчей). На втором месте расположился Марио Лемье (290), тройку замкнул Яромир Ягр (215). Четвёртое место у Марка Мессье (213). Пятое место занимает Марсель Дионн (206).

Кросби вышел на 10-е место по количеству результативных передач в НХЛ с 1050 ассистами.

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