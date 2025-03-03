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Рейтинг тренеров КХЛ: оба канадца лиги — в топ-3, проблемы Ротенберга продолжаются

Рейтинг тренеров КХЛ: оба канадца лиги — в топ-3, проблемы Ротенберга продолжаются
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (1)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
2 (2)Ги Буше«Авангард»
3 (7)Бенуа Гру«Трактор»
4 (8)Андрей Разин«Металлург»
5 (10)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
6 (12)Алексей Кудашов«Динамо» М
7 (4)Игорь Никитин«Локомотив»
8 (9)Николай Заварухин«Автомобилист»
9 (14)Илья ВоробьёвЦСКА
10 (3)Андрей Козырев«Северсталь»
11 (11)Игорь Ларионов«Торпедо»
12 (13)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
13 (6)Алексей Жамнов«Спартак»
14 (5)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
15 (16)Леонид Тамбиев«Адмирал»
16 (20)Павел Десятков«Витязь»
17 (17)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
18 (22)Виктор Костючёнок«Амур»
19 (19)Роман РотенбергСКА
20 (18)Михаил Кравец«Куньлунь»
21 (15)Сергей ЗубовХК «Сочи»
22 (21)Павел Зубов«Лада»
23 (23)Галым Мамбеталиев«Барыс»
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