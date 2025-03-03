«Флорида» поместила Мэттью Ткачука в долгосрочный список травмированных, чтобы освободить место под потолком зарплат после обмена защитника Сета Джонса. Такая формулировка означает, что форвард пропустит минимум 10 матчей. Ранее в клубе опровергли информацию, что Ткачук больше не сыграет в этом сезоне. Американский форвард должен восстановиться к матчам плей-фф.

Американский форвард не смог доиграть финальный матч турнира с Канадой (2:3 ОТ) и не вышел в первом матче «Флориды» с «Сиэтлом» (1:2) после перерыва. Сообщается, что Ткачук испытывает проблемы с паховыми мышцами.

В текущем сезоне Ткачук провёл 52 матча за «Флориду», в которых набрал 57 (22+35) очков.