Овечкин посетил вечер памяти, посвящённый жертвам авиакатастрофы в Вашингтоне

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и другие хоккеисты команды посетили вечер памяти Legacy on Ice, посвящённый жертвам авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, сообщает пресс‑служба клуба НХЛ.

Сообщается, что несколько игроков команды, включая Овечкина, встретились с семьями пострадавших и поблагодарили сотрудников специальных служб спасения. На вечере памяти, прошедшем на домашней арене «Кэпиталз», состоялось выступление лучших американских фигуристов.

Фото: «Вашингтон»

Фото: «Вашингтон»

Напомним, в авиакатастрофе погибли 11 фигуристов, а также бронзовый призёр чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская (ей было 59 лет) и экс российский фигурист Александр Кирсанов (ему было 46 лет). Они летели в Вашингтон с чемпионата США, где сопровождали своих учеников. Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолётом на подлёте к взлётно-посадочной полосе.