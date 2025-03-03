Андрей Назаров высказался о провальном выступлении «Барыса» в КХЛ в сезоне-2024/2025

Бывший главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана, известный российский специалист Андрей Назаров высказался о провальном выступлении казахстанского клуба в КХЛ в сезоне-2024/2025. «Барыс» расположился на последнем месте в лиге.

«В КХЛ идёт активная подготовка к плей-офф, кубковые восьмёрки, по сути, определились давно. Увы, есть и команды-разочарования, например, «Барыс». Хочется, чтобы новое руководство казахстанского клуба, идущего в аутсайдерах и проигрывающего матчи со счётом 0:8, сделало выводы. Не всё можно вывозить на молодёжи, особенно если ты рассчитываешь на положительный результат. Любая команда и её болельщики хотят побеждать. Я знаю, что в «Барысе» всегда были одни из лучших легионеров в лиге: вспомните Доуса, Бойда, Боченски, Даллмана. Будем надеяться, что в руководстве поймут суть всех проблем, потому что нынешняя ситуация никак не популяризирует хоккей в Казахстане, где этот вид спорта ценят и любят.

Мы также видим, что оппоненты России в Северной Америке начинают заниматься своими внутренними проблемами. Их много, и они тоже стоят больших денег. У нас свой путь, который мы обязательно пройдём единой семьёй, шагая вперёд плечом к плечу и все вместе объединившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.