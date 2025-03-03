Расписание матчей КХЛ на 3 марта 2025 года

Сегодня, 3 марта, пройдут четыре матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 марта 2025, понедельник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 91 очко в 61 матчах. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 79 очков после 60 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает ЦСКА, набравший 78 очков в 60 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 86 очков в 62 встречах. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 81 очко в 60 матчах. Уфимский «Салават Юлаев» находится на третьей строчке Востока с 81 очками в 61 встречах.