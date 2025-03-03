Овечкин подарил клюшку защитнику «Калгари» за помощь в получении награды лучшего снайпера

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил клюшку с автографом защитнику «Калгари Флэймз» Расмусу Андерссону за то, что он сыграл важную роль в получении россиянином приза лучшему снайперу сезона-2018/2019. Овечкин сделал это в недавней домашней игре «Кэпиталз» с «Флэймз».

Сезон-2018/2019 Овечкин завершил в качестве лучшего снайпера НХЛ с 51 голом, обеспечив себе восьмой в карьере «Морис Ришар Трофи». Однако был явный шанс, что Овечкину пришлось бы разделить трофей с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем.

Во время последней игры Драйзайтля в том сезоне 6 апреля 2019 года между «Флэймз» и «Ойлерз» немецкий форвард забил ранний гол в первом периоде, что принесло ему первый в карьере сезон с 50 шайбами. В концовке матча «Ойлерз» вели со счётом 3:1 и вынудили «Калгари» заменить вратаря шестым полевым игроком.

За 51,4 секунды до конца основного времени Драйзайтль верхом бросил шайбу по пустым воротам с середины площадки. Защитник Андерссон дотянулся и отбил шайбу высоко поднятой клюшкой, заставив Драйзайтля завершить сезон на отметке в 50 шайб, и помог Овечкину стать единоличным лидером по голам в лиге.