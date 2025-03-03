Жена Джонни Годро рассказала о жизни без трагически погибшего мужа

Спустя более семи месяцев после того, как её муж, звезда НХЛ Джонни Годро, трагически погиб во время катания на велосипеде со своим братом, Мередит Годро рассказала о жизни без него. Мередит присутствовала на матче на открытом воздухе между «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз» (5:3). Болельщики во время игры скандировали фамилию Годро и передавали по трибунам огромный баннер с игровым номером Джонни.

«​Эти моменты помогают мне. Каждый делает эти моменты действительно особенными и приятными. Очень приятно видеть такое единение и быть частью этого и видеть, как вся наша семья становится частью этого.

Такое внимание застаёт меня врасплох, но я всё понимаю. Джонни был таким особенным. И даже жёны игроков «Детройта», с которыми я общалась, носили на груди значки с его именем», — цитирует Мередит Годро Daily Mail.