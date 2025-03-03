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Жена Джонни Годро рассказала о жизни без трагически погибшего мужа

Жена Джонни Годро рассказала о жизни без трагически погибшего мужа
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Спустя более семи месяцев после того, как её муж, звезда НХЛ Джонни Годро, трагически погиб во время катания на велосипеде со своим братом, Мередит Годро рассказала о жизни без него. Мередит присутствовала на матче на открытом воздухе между «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз» (5:3). Болельщики во время игры скандировали фамилию Годро и передавали по трибунам огромный баннер с игровым номером Джонни.

«​Эти моменты помогают мне. Каждый делает эти моменты действительно особенными и приятными. Очень приятно видеть такое единение и быть частью этого и видеть, как вся наша семья становится частью этого.

Такое внимание застаёт меня врасплох, но я всё понимаю. Джонни был таким особенным. И даже жёны игроков «Детройта», с которыми я общалась, носили на груди значки с его именем», — цитирует Мередит Годро Daily Mail.

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