Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Свечников провёл кулачный поединок против защитника «Калгари» Джоэля Хэнли

Андрей Свечников провёл кулачный поединок против защитника «Калгари» Джоэля Хэнли
Комментарии

На стадионе «Леново Центр» в Роли (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1. В концовке третьего периода российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл кулачный поединок против защитника «Калгари» Джоэля Хэнли.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Славин (Блейк) – 39:25     1:1 Кадри (Юбердо, Уигар) – 47:06 (pp)     2:1 Ахо (Славин, Блейк) – 63:16    

Россиянину что-то не понравилось в действиях Хэнли и он набросился на него с кулаками. Арбитры матча не успели разнять потасовку, которая переросла в драку. Свечников получил несколько ударов по голове, затем в драку вмешались лайнсмены.

ВИДЕО

Отметим, что это третья драка россиянина в НХЛ. В текущем сезоне на счету Свечникова 43 (18+25) очка в 60 матчах.

Материалы по теме
«Каролина» в овертайме обыграла «Калгари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android