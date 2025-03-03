На стадионе «Леново Центр» в Роли (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1. В концовке третьего периода российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл кулачный поединок против защитника «Калгари» Джоэля Хэнли.

Россиянину что-то не понравилось в действиях Хэнли и он набросился на него с кулаками. Арбитры матча не успели разнять потасовку, которая переросла в драку. Свечников получил несколько ударов по голове, затем в драку вмешались лайнсмены.

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Отметим, что это третья драка россиянина в НХЛ. В текущем сезоне на счету Свечникова 43 (18+25) очка в 60 матчах.