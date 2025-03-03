Андрей Свечников провёл кулачный поединок против защитника «Калгари» Джоэля Хэнли
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На стадионе «Леново Центр» в Роли (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Калгари Флэймз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1. В концовке третьего периода российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл кулачный поединок против защитника «Калгари» Джоэля Хэнли.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Славин (Блейк) – 39:25 1:1 Кадри (Юбердо, Уигар) – 47:06 (pp) 2:1 Ахо (Славин, Блейк) – 63:16
Россиянину что-то не понравилось в действиях Хэнли и он набросился на него с кулаками. Арбитры матча не успели разнять потасовку, которая переросла в драку. Свечников получил несколько ударов по голове, затем в драку вмешались лайнсмены.
Отметим, что это третья драка россиянина в НХЛ. В текущем сезоне на счету Свечникова 43 (18+25) очка в 60 матчах.
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